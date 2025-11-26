Movimento de passageiros nos aeroportos da Madeira registou um crescimento de 13,1%

Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira registaram, em Outubro, um movimento de 508,1 mil passageiros, transportados em 3.384 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +13,1% e +11,1%, respectivamente, de acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

No mês em referência, o aeroporto da Madeira registou um aumento, quer no movimento de aeronaves (3.126; +12,6% face a Outubro de 2024), como no número de passageiros (484,7 mil; +13,7%). No aeroporto do Porto Santo, apesar de se verificar um decréscimo no movimento de aeronaves (258; -4,1% em relação ao mesmo período de 2024), o número de passageiros cresceu (23,4 mil; +2,0%).

Nos primeiros dez meses de 2025, as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de +14,0% e +13,1%, respectivamente.

No mês em análise, cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 155 passageiros (153 em Outubro de 2024) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor quase atingiu os 91 passageiros (85 no mesmo período em 2024).

Em Õutubro de 2025, o movimento de passageiros nos aeroportos da Região aumentou 15,2% no tráfego internacional (285,3 mil) e +10,5% no segmento doméstico (222,8 mil).

No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (58,2%) predominou face ao doméstico (41,8% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (86,3% do total), mas com maior desproporção comparativamente ao mesmo período em 2024 (75,8% do total).

No mês em referência, os voos regulares nos aeroportos da Região representaram 93,4% do total de aeronaves movimentadas e 95,6% dos passageiros (90,9% e 94,0% em outubro de 2024, respetivamente).

Em Outubro de 2025, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da Região rondou os 86,4%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 87,0% e o Porto Santo os 75,7%. No ano passado, a taxa de ocupação homóloga foi superior no conjunto dos dois aeroportos regionais (87,3%) e no aeroporto da Madeira (88,3%)., enquanto no aeroporto do Porto Santo revelou-se inferior (73,4%).

De Janeiro a Outubro de 2025, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da Região (sem considerar os passageiros em trânsito) ascenderam a 4.849,5 mil, 44,0% dos quais correspondentes ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas e 56,0% ao tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido (26,8%) e a Alemanha (20,2%) foram os principais países de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da Região. A França (10,9%) ocupou a terceira posição, seguida pela Polónia (9,4%).

Aeroporto da Madeira cresceu em número de companhias, rotas e destinos

O Verão IATA (International Air Transport Association) teve início no dia 30 de Março de 2025 e terminou no dia 25 de Outubro de 2025. Durante este período, o aeroporto da Madeira operacionalizou voos comerciais de 33 companhias aéreas (25 no Verão IATA 24), com 81 rotas (67 no período homólogo) e para 75 destinos (61 no Verão IATA 24). No aeroporto do Porto Santo, realizaram-se voos comerciais em 7 rotas (8 no Verão IATA 24), operados por 8 companhias aéreas (8 no período homólogo) e com 7 destinos (8 no Verão IATA 24).