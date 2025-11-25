Motoristas de pesados de passageiros alertam para crescente desvalorização da profissão

Os motoristas de pesados de passageiros da Região Autónoma da Madeira alertam para a crescente desvalorização da sua profissão, num sector essencial para a mobilidade das populações, o funcionamento das cidades e a coesão territorial.

Em comunicado, a direcção do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Madeira (STRAMM) sublinha que, apesar da elevada responsabilidade diária, conduzindo dezenas de passageiros com segurança, estes profissionais enfrentam condições de trabalho exigentes, horários irregulares, longas jornadas e pressão constante para cumprir tempos de serviço.

O sindicato diz que o sector enfrenta ainda uma escassez de motoristas, o que aumenta a carga de trabalho e contribui para elevados níveis de fadiga e stress. Além disso, refere que o comportamento de alguns passageiros agrava a situação, com relatos frequentes de "incivilidades, agressões verbais e, em casos extremos, físicas, que afectam a saúde mental e a motivação destes profissionais".

O STRAMM apela ao investimento em melhores condições de trabalho, campanhas de sensibilização e promoção de um ambiente de respeito mútuo, lembrando que a mobilidade é uma necessidade fundamental e que os motoristas são pilares essenciais deste serviço.

Por fim, refere que os motoristas de pesados de passageiros "merecem reconhecimento", reforçando que "são eles que enfrentam o trânsito, as pressões e as adversidades diárias para que milhares de pessoas possam chegar ao destino em segurança".