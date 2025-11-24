Movimento de passageiros na linha inter-ilhas sobe 2,3% nos primeiros nove meses

Nos primeiros nove meses do ano foram contabilizados 184 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM, mais 23 que no mesmo período do ano passado. Na linha inter-ilhas, há um crescimento de 2,3% entre Janeiro e Setembro, segundo os dados dos transportes marítimos publicados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O número de passageiros em trânsito (403 495) também aumentou face ao mesmo período de 2024 (+4,5%), acrescenta.

Entre Janeiro e Setembro de 2025, o Porto do Funchal recebeu 402 359 passageiros em trânsito, a larga maioria (90,3%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (39,6% do total; +12,0% que no mesmo período de 2024) e a britânica (38,3%; -9,9%).

"Note-se ainda que os passageiros em trânsito do continente americano no Porto do Funchal (8,8% do total) cresceram 4,3% face ao mesmo período de 2024", observa a DREM.

Ainda no domínio dos transportes marítimos, a DREM revela que na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros rondou os 319,6 mil entre Janeiro e Setembro de 2025, registando um aumento de 0,9% em relação aos primeiros nove meses de 2024.

O número de passageiros apurados na linha operada pelo ferry 'Lobo Marinho' (173,3 mil), no 3.º trimestre de 2025, cresceu igualmente 0,9% em termos homólogos.

A evolução do movimento de mercadorias nos portos da RAM, entre Janeiro e Setembro de 2025, foi positiva em comparação com o mesmo período do ano precedente (+2,3%).

"Para este resultado contribuiu o aumento observado no descarregamento de mercadorias (+2,7%), já que foi observado um decréscimo no carregamento de mercadorias (-1,7%). De sublinhar que, no 3.º trimestre de 2025, o movimento total de mercadorias registou uma ligeira subida de 0,1%", refere a DREM.

Mais embarcações a entrar nas marinas

Também nos primeiros nove meses do ano, registou-se a entrada de 1 810 embarcações de recreio nas marinas da Região, com 3 814 tripulantes e passageiros, representando acréscimos homólogos de 16,3% e 6,8%, respectivamente.