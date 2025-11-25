5 milhões de passageiros no Aeroporto da Madeira

Cinco milhões de passageiros num único ano, 13% de taxa de crescimento – a maior entre todos os aeroportos nacionais – e o dobro do movimento registado há dez anos. São estes os números que marcaram hoje a celebração no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, onde a ANA/VINCI Airports assinalou um marco histórico para a Região.

O director do aeroporto, Edgar Carvalho, sublinhou que o momento é de “muito orgulho”, destacando que o crescimento tem sido acompanhado por uma expansão significativa das ligações aéreas. Só neste Verão, a infra-estrutura ganhou 12 rotas novas, contribuindo para o aumento contínuo da procura.

Director do Aeroporto da Madeira, Edgar Carvalho, Foto Rui Silva / ASPRESS

Os investimentos recentes incluem novos balcões de check-in, quiosques, novas áreas de circulação, a substituição das torres de iluminação da plataforma e a introdução de biometria no controlo de segurança. Ao nível ambiental, está a ser instalada uma cobertura de painéis solares nos parques de estacionamento, capaz de gerar cerca de 30% da energia necessária ao aeroporto.

A ANA está igualmente a reforçar a componente comercial, com a ampliação das zonas de estacionamento e uma oferta reformulada para responder ao novo perfil de passageiros, sendo que 50% têm menos de 40 anos.

O plano director do aeroporto da Madeira encontra-se na fase final e inclui três projectos desenvolvidos com a NAV para melhorar as condições operacionais. Está também em curso a reorganização de equipas e a entrada de novos profissionais, num processo que acompanha o crescimento da infra-estrutura.

Na cerimónia, que decorreu na Sala Vip, participaram o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O presidente da ANA, José Luís Arnault, afirmou que a meta agora atingida é “um objectivo muito significativo para esta região”, destacando a aposta continuada da VINCI em novos investimentos.