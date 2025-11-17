Ataque russo fez três mortos em Kharkiv e atingiu navios em Odessa

Os ataques russos durante a última noite fizeram três mortos e 10 feridos na região Kharkiv, nordeste da Ucrânia, e destruíram navios e instalações portuárias em Odessa, sul do país, disseram hoje as autoridades militares.

De acordo com Vitali Karabanov, chefe regional da administração militar ucraniana, pelo menos três civis morreram e 10 ficaram feridos na sequência de um ataque russo com mísseis contra Balaklia, Kharkiv, nordeste da Ucrânia.

Entre os feridos encontram-se três crianças.

O mesmo responsável disse que o ataque com mísseis atingiu uma zona perto de edifícios de habitação.

Overnight, Russian forces launched two missile strikes on residential areas in central Balakliya, Kharkiv region. Three people were killed and ten injured, including children. pic.twitter.com/r2MxXYArmL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025

Balaklia situa-se a 60 quilómetros do ponto mais próximo das zonas de combate. A cidade tinha uma população de mais de 26 mil habitantes antes da guerra.

Um outro ataque russo danificou instalações e vários navios no porto de Odessa, sul da Ucrânia, disse o governador da região, Oleg Kiper.

Tratou-se de um ataque que visou navios, instalações portuárias e centrais de energia em "vários pontos de Odessa".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia e lançou um ataque de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.