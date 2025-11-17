Três motociclistas feridos em acidentes no Funchal

Três motociclistas foram hoje transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de acidentes de viação ocorridos no concelho do Funchal.

O primeiro sinistro ocorreu na via rápida, na zona dos Viveiros, pelas 8h20. O motociclista, um homem de 45 anos apresentava escoriações no corpo. Tal como o DIÁRIO noticiou, este acidente deixou o trânsito bastante congestionado, com uma fila de carros que ultrapassava os 7 quilómetros.

Logo depois ocorreu um outro despiste de moto, desta vez na Estrada Monumental. A vítima, um homem de 38 anos, sofreu também escoriações no corpo.

Já na via rápida, na saída para o Pilar, houve ainda um choque entre um carro e uma moto, que deixou ferido um jovem de 18 anos.

O motociclista apresentava suspeita de fractura numa perna.

Todas as vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que as transportaram para o Serviço de Urgência.