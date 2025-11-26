5 km de congestionamento a começar o dia

O trânsito intenso é o principal causador do congestionamento que a esta hora, bem antes das 8h00, condiciona a circulação rodoviária na Via Rápida.

A zona é a habitual, com o estrangulamento causado na Cancela e com reflexos antes e depois, no sentido Machico - Ribeira Brava, torna-se para muitos o 'pão-nosso de cada dia' ou, no caso, a dor de cabeça diária quando têm de se deslocar para o Funchal.

Neste momento, a marcha lenta faz-se ao longo de 5 km, com reflexos, também, nas estradas relacionadas, nomeadamente na Estrada do Aeroporto, na Conde Carvalhal e em todas as entradas e saídas da extensão desta zona.

Alguma cautela (e paciência) na condução é necessária, o mesmo parece começar a acontecer, também, no sentido oposto, mais precisamente a partir do nó de Câmara de Lobos.