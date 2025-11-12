Longo 'calvário' de 7 km de congestionamento

Já não é novidade, nem sequer uma surpresa, mas a esta hora deste dia, quarta-feira, e somente por causa de trânsito intenso, mas com longas e demoradas filas ao longo de 7 km de extensão da Via Rápida, estará a ser seguramente um calvário.

A verdade é que, hoje, com o congestionamento a começar na zona dos Reis Magos, no Caniço de Baixo, até ao nó de Pestana Júnior. Não é engano, é o que diz a Infovias e mostra o Google Maps, no sentido Machico - Ribeira Brava o congestionamento vai do km 19 ao km 26.

No sentido oposto, já foi sinalizada pela Via Litoral uma viatura avariada, pelo que os sinais de estrangulamento do tráfego rodoviário que se sentiam devido ao tráfego intenso na zona entre o nó de Câmara de Lobos e Santa Rita, agora gudizam-se. São, neste momento, cerca de 2 km de filas, estreitando para uma no final da subida da zona das Quebradas

Entre os nós de Santo António e dos Viveiros também há sinais de congestionamento, mas nada que mereça grandes preocupações.

Conduza com precaução, pois como já percebeu chove e o piso perde aderência, pelo que deve adaptar a condução às condições do piso.