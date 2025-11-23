Jogo do Marítimo vai começar com 20 minutos de atraso

O jogo do Marítimo com o Penafiel vai começar atrasado, na medida em que o clube madeirense foi obrigado, pelo delegado da Liga, a diminuir a largura do relvado.

Para tanto, os técnicos do relvado vão colocar uma nova linha situada na bancada poente e que atravessa a zona técnica, onde estão os bancos de suplentes das duas equipas.

O Marítimo já jogou assim, mas agora, na reunião técnica da Liga, que antecede o jogo, o Penafiel levantou esta questão e o delegado da Liga constatou uma medida que ultrapassa as regularmente determinadas pela Liga Portugal.

O Marítimo justifica que as medidas são internacionais mas não seguidas pela Liga, atribuindo o erro à Sport Relva, a empresa responsável pela manutenção do relvado.