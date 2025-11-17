Semana começa com congestionamento no sítio habitual
Bom dia. Início de semana com algum trânsito, mas sobretudo com o habitual congestionamento na zona da Cancela, que é para durar e aos quais a maioria dos condutores que por lá circulam a estas horas já está acostumado.
Um longo congestionamento de cinco quilómetros de extensão,. a maioria no sublanço Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava.
O 'calvário' diário dos automobilistas e de todos quantos têm de passar por aquela zona, para já só é amenizado porque não ocorrem avarias ou acidentes e o clima também está a ajudar, o que implica menos paragens, apesar do trânsito lento.