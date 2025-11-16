Carro consumido por chamas nas Fontainhas
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram esta madrugada, pela 1 hora, a combater um fogo que deflagrou num veículo nas Fontainhas, na Quinta Grande, Câmara de Lobos.
A corporação mobilizou dois veículos e sete elementos que conseguiram extinguir o foco de incêndio.
O veículo ficou totalmente destruído.
Não há vítimas a registar.
