Fuga de gás em habitação no Lazareto esta madrugada

Um cheiro intenso a gás levou esta madrugada, pelas 2 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) até uma habitação localizada na Rua do Lazareto, no Funchal.

Chegados ao local, verificaram que se tratava de uma botija de gás.

A corporação mobilizou dois veículos para o local, nomeadamente uma viatura pesada de combate a incêndios urbanos e uma ambulância. No local esteve ainda uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

Os ocupantes da habitação, um casal de idosos, foram transportados para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por inalação de gás.

O homem de 95 anos foi transportado pelos BVM e a mulher pela CVP.