Porto Moniz com chuva de aviso laranja durante a madrugada

De acordo com os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Porto Moniz registou o valor horário mais elevado da madrugada, com 21,5 litros por metro quadrado (mm) entre as 02h51 e as 03h50, quantidade correspondente a aviso laranja. A chuva foi mais intensa na primeira meia hora, atingindo 15,2 mm em 30 minutos, valor de aviso amarelo para uma hora.

No Chão do Areeiro, o extremo de precipitação foi de 10,9 mm/1h (entre as 03h21 e as 04h20), equivalente a aviso amarelo. Embora tenha chovido em praticamente toda a rede de estações meteorológicas do IPMA no arquipélago da Madeira – com excepção da Selvagem Grande –, os valores mais significativos concentraram-se na costa norte e nas zonas de maior altitude.

Até às 9 horas desta quarta-feira, o Pico do Areeiro apresentava o maior acumulado de precipitação das últimas 24 horas, ultrapassando os 60 mm, seguido do Chão do Areeiro, com mais de 50 mm.

A chuva intensa coincidiu com o período de aviso laranja para precipitação nas regiões montanhosas e na costa sul da ilha, que terminou durante a manhã (9h).

Durante a madrugada, o vento soprou com maior intensidade nos extremos e nas zonas montanhosas, com rajadas até 96 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço e 90 km/h no Chão do Areeiro. Em Santa Cruz/Aeroporto, as rajadas atingiram 74 km/h, mas a orientação do vento alinhada com a pista evitou perturbações na operação aérea. Registaram-se ainda 81 km/h na Selvagem Grande e 73 km/h na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, dentro dos parâmetros dos avisos meteorológicos.

A noite foi também a mais fria desde a Primavera passada no Funchal, com mínimas de 17,4 ºC no Observatório e 17,2 ºC no Lido.