Choque frontal em Santo Amaro faz dois feridos

Um choque frontal ocorrido há momentos, em Santo Amaro, pouco antes da bomba de gasolina, provocou dois feridos e mobilizou um significativo dispositivo de emergência.

No local estão duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiadas por um total de 10 operacionais, entre socorristas e elementos da PSP, que garantiram a segurança da via e ajudaram a coordenar as operações de socorro.

As vítimas, cujos ferimentos não foram inicialmente detalhados, receberam assistência pré-hospitalar no local e foram posteriormente transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias que estiveram na origem do choque frontal, que ocorreu numa zona de tráfego frequente e onde a circulação chegou a registar alguns condicionamentos enquanto decorria o socorro.