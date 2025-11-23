 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Choque frontal em Santo Amaro faz dois feridos

None Ver Galeria

Um choque frontal ocorrido há momentos, em Santo Amaro, pouco antes da bomba de gasolina, provocou dois feridos e mobilizou um significativo dispositivo de emergência.

No local estão duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiadas por um total de 10 operacionais, entre socorristas e elementos da PSP, que garantiram a segurança da via e ajudaram a coordenar as operações de socorro.

As vítimas, cujos ferimentos não foram inicialmente detalhados, receberam assistência pré-hospitalar no local e foram posteriormente transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias que estiveram na origem do choque frontal, que ocorreu numa zona de tráfego frequente e onde a circulação chegou a registar alguns condicionamentos enquanto decorria o socorro.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo