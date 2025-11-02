Rei de Inglaterra "horrorizado e chocado" com o ataque a faca em comboio

O Rei Carlos III de Inglaterra manifestou-se hoje "absolutamente horrorizado e chocado" com o ataque a faca que feriu, no sábado, pelo menos 10 pessoas num comboio no leste da Inglaterra no sábado.

"A minha esposa [a rainha Camila] e eu estamos absolutamente horrorizados e chocados com este terrível ataque a faca", lê-se num comunicado divulgado nas redes sociais, manifestando "profunda solidariedade a todos os afetados e seus entes queridos".

A polícia britânica informou, no sábado, que 10 pessoas foram hospitalizadas, nove com ferimentos graves, em consequência de um ataque com arma branca num comboio com destino a Londres, e que a polícia antiterrorista está a apoiar a investigação.

Num comunicado divulgado horas após o ataque, a Polícia de Transportes Britânica também informou que os ataques com faca foram declarados um "incidente grave".

"Dez pessoas foram levadas ao hospital, sendo que nove delas sofreram ferimentos graves", esclarece-se no comunicado.

O ataque ocorreu quando o comboio se dirigia para sul, em direção a Huntingdon, uma cidade mercantil a poucos quilómetros a noroeste da cidade universitária de Cambridge, no início da noite de sábado.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que os seus "pensamentos estão com todos os afetados" depois do "incidente terrível".

Os serviços de emergência, incluindo a polícia armada e ambulâncias aéreas, responderam rapidamente quando o comboio chegou a Huntingdon. O ataque parece ter sido rapidamente controlado após a chegada do comboio à estação.

A Polícia de Transportes Britânica, que liderou a resposta, uma vez que é responsável pelas questões de segurança nos comboios, disse que "várias pessoas" foram esfaqueadas no comboio de Doncaster para Londres King's Cross, quando este se dirigia para Huntingdon.

A Polícia de Cambridgeshire, força policial local, disse que policiais armados acorreram ao incidente em resposta a uma chamada ao local na estação de Huntingdon às 19:39 de sábado.

A mesma fonte acrescentou que duas pessoas foram presas na estação, que fica a cerca de 120 quilómetros a norte de Londres.

Paul Bristow, presidente da Câmara de Cambridgeshire e Peterborough, disse ter ouvido falar de "cenas horríveis" no comboio.

Já a London North Eastern Railway, ou LNER, que opera os serviços da East Coast Mainline no Reino Unido, confirmou que o incidente ocorreu num dos seus comboios e pediu aos passageiros que não viajassem devido a "grandes perturbações".