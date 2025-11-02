Libertado um dos dois suspeitos do ataque com faca num comboio em Inglaterra

Um dos dois suspeitos detidos no sábado após o ataque com arma branca ocorrido no interior de um comboio em Inglaterra foi hoje libertado, enquanto o segundo continua a ser interrogado pela polícia.

"Os detetives que investigam o ataque num comboio em Cambridgeshire confirmaram esta noite que o homem de 32 anos detido está agora a ser tratado como o único suspeito", revelou a polícia dos transportes britânica numa nota publicada na página oficial.

Na sequência do ataque, que ocorreu, no sábado, no interior de um comboio na região de Cambridge, no leste de Inglaterra, a polícia deteve dois homens, de 35 e 32 anos.

O suspeito de 35 anos foi hoje libertado depois de a polícia ter determinado que não esteve envolvido no ataque, que resultou em 10 feridos, um dos quais ainda em estado crítico.

O segundo suspeito continua sob custódia policial e está a ser interrogado.

"A investigação prossegue e estamos confiantes de que não estamos à procura de mais ninguém relacionado com o incidente. Como seria expectável, os detetives especialistas estão a investigar o passado do suspeito e os acontecimentos que levaram ao ataque", afirmou o chefe da polícia, Constable Stuart Cundy, citado no comunicado.

As autoridades não estão a tratar o incidente como um ataque terrorista, mas como um "incidente isolado".

O ataque ocorreu quando o comboio se dirigia para sul, em direção a Huntingdon, uma cidade mercantil a poucos quilómetros a noroeste da cidade universitária de Cambridge, no início da noite de sábado.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que os seus "pensamentos estão com todos os afetados" depois do "incidente terrível", e o rei Carlos III e a rainha consorte Camila manifestaram-se "verdadeiramente horrorizados e chocados ao saber do terrível ataque com faca".

Os serviços de emergência, incluindo a polícia armada e ambulâncias aéreas, responderam rapidamente quando o comboio chegou a Huntingdon. O ataque parece ter sido rapidamente controlado após a chegada do comboio à estação.

A Polícia de Transportes Britânica, que liderou a resposta, uma vez que é responsável pelas questões de segurança nos comboios, disse que "várias pessoas" foram esfaqueadas no comboio de Doncaster para Londres King's Cross, quando este se dirigia para Huntingdon.

A Polícia de Cambridgeshire, força policial local, disse que policiais armados acorreram ao incidente em resposta a uma chamada ao local na estação de Huntingdon às 19:39 de sábado.

A mesma fonte acrescentou que duas pessoas foram presas na estação, que fica a cerca de 120 quilómetros a norte de Londres.

Paul Bristow, presidente da Câmara de Cambridgeshire e Peterborough, disse ter ouvido falar de "cenas horríveis" no comboio.

Já a London North Eastern Railway, ou LNER, que opera os serviços da East Coast Mainline no Reino Unido, confirmou que o incidente ocorreu num dos seus comboios e pediu aos passageiros que não viajassem devido a "grandes perturbações".