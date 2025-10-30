Rei Carlos III retira título de príncipe ao irmão André

O Rei Carlos III iniciou um "processo formal" para retirar os títulos do irmão, príncipe André, que passará a ser tratado como André Mountbatten Windsor, foi hoje anunciado oficialmente.

Um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham, a residência oficial do Rei britânico, avançou que o monarca "iniciou hoje um processo formal para retirar o estatuto, os títulos e as condecorações do príncipe André".

Em causa estão os títulos de príncipe, Duque de York, Conde de Inverness, Barão Killyleagh e o estatuto de Sua Alteza Real, além de condecorações como a Grã-Cruz da Ordem Vitoriana.

No entanto, esta medida não afeta as filhas do irmão de Carlos III, as princesas Beatrice e Eugenie, que mantêm os seus títulos.

O processo de remoção dos títulos será efetuado através de mandados reais ao Lorde Chanceler, que é ministro da Justiça, evitando a necessidade de debater e aprovar legislação no parlamento.

O irmão do Rei já tinha renunciado voluntariamente, há duas semanas, ao uso dos seus títulos.

Esta situação foi desencadeada pelos relatos de amizade com o magnata norte-americano Jeffrey Epstein, que foi condenado por crimes sexuais contra menores, e pelas alegações feitas pela norte-americana Virginia Giuffre de que foi forçada a ter relações sexuais com André quando tinha 17 anos.

Estes casos enfraqueceram a posição de André junto da opinião pública britânica.

No comunicado, é também anunciado que o contrato de arrendamento na mansão que ocupa na propriedade do Castelo de Windsor será revogado e que irá mudar-se "para um alojamento privado alternativo".

"Estas repreensões são consideradas necessárias, apesar de ele [André] continuar a negar as acusações", referiu a nota informativa.

"Suas Majestades desejam deixar claro que os seus pensamentos e a sua mais profunda solidariedade têm estado, e continuarão a estar, com as vítimas e sobreviventes de todas e quaisquer formas de abuso", sublinhou ainda o comunicado.