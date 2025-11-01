Vários feridos e dois detidos em ataque com faca num comboio em Inglaterra
Um ataque com arma branca hoje ocorrido no interior de um comboio na região de Cambridge, no leste de Inglaterra, fez vários feridos, anunciou a polícia, precisando ter detido duas pessoas.
"Estamos a intervir agora numa ocorrência dentro de um comboio com destino a Huntingdon, em que várias pessoas foram esfaqueadas", indicou a polícia dos transportes britânica na rede social X.
"Duas pessoas foram detidas e várias foram transportadas para o hospital", acrescentou a mesma entidade.
Testemunhas oculares inquiridas pelo diário The Times indicaram ter visto um homem armado com uma grande faca e passageiros a esconder-se nas casas de banho do comboio para se protegerem. Uma testemunha relatou ter visto "sangue em todo o lado".
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu rapidamente na rede social X, considerando o incidente "extremamente preocupante".
"Os meus pensamentos estão com todos os afetados, e agradeço aos serviços de emergência a sua resposta", acrescentou, aconselhando as pessoas na área do ataque a "seguirem as orientações da polícia".
As forças de segurança foram alertadas do incidente pelas 19:40 locais (e de Lisboa) e intervieram na estação de Huntingdon, cidade na zona de Cambridge onde o comboio foi imobilizado.
A companhia ferroviária London North Eastern Railway (LNER) anunciou o encerramento de todas as suas linhas durante a intervenção dos serviços de emergência naquela estação.
A LNER, que explora ligações ferroviárias no leste de Inglaterra e na Escócia, apelou aos viajantes para que evitem deslocar-se, prevendo "grandes transtornos".
No Reino Unido, um país onde a legislação sobre armas de fogo é muito rígida, a violência com facas aumentou drasticamente nos últimos 15 anos, sobretudo em Inglaterra e no País de Gales, de acordo com dados oficiais, levando o primeiro-ministro a classificar a situação como "uma crise nacional".
O Governo trabalhista tomou várias medidas para restringir o acesso a armas brancas desde que assumiu o poder, em julho de 2024.
Quase 60 mil facas foram apreendidas nos últimos dez anos, indicou na quarta-feira a ministra do Interior, Shabana Mahmood.
Hoje à noite, a ministra declarou-se "profundamente triste" com o ataque em Cambridgeshire e confirmou a detenção de dois suspeitos.