Pinto e Travassos vencem I Torneio de Ténis do Clube Escola da Levada
Prova do Clube Escola Levada reuniu 19 veteranos nos escalões +50 e +60 nos courts da Quinta Magnólia
O Clube Escola Levada (CEL) realizou, este fim-de-semana, a I Edição do Torneio de Ténis do Clube Escola da Levada, nos courts da Quinta Magnólia. A prova, de categoria B da Federação Portuguesa de Ténis, contou com 19 participantes nos escalões de veteranos +50 e +60.
Nos masculinos +50, Luís Pinto (Clube VII), nº 6 nacional e bicampeão nacional de pares, conquistou o título ao vencer Nélio Moura (Smash TC) por 6-0 e 6-1.
Na prova de +60, Paulo Travassos (Beloura TA), nº 1 nacional do escalão, confirmou o favoritismo ao derrotar Carlos Carreira (CEL) por 6-1 e 6-0, erguendo o troféu na sua passagem pelo Funchal.
Houve ainda lugar para a variante de pares masculinos +50, onde os finalistas dos singulares voltaram a ser protagonistas. Luís Pinto e Nélio Moura derrotaram António José Abreu e Roberto Mendonça (Roberto Costa TC) por 6-4 e 6-4, conquistando mais um título e encerrando a competição com nova vitória.