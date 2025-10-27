AD Galomar volta a fazer história no Campeonato Nacional de Equipas em Squash

A Associação Desportiva Galomar fez história novamente no panorama do squash português ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, os Campeonatos Nacionais de Equipas nas categorias masculina e feminina.

Segundo o comunicado, a competição realizou-se nas instalações do ProRacket, em Matosinhos, que “reuniu as melhores formações nacionais num fim-de-semana repleto de grandes partidas e elevado nível competitivo.”

Lê-se, ainda, que “na final masculina, a AD Galomar impôs-se à equipa do LRC 1, num encontro intenso e equilibrado, garantindo assim o título nacional.” A equipa feminina confirmou a sua superioridade ao vencer o ProRacket 1, conquistando também o troféu máximo da competição.

Com estas vitórias, ambas as equipas da AD Galomar asseguraram o direito de representar Portugal no Campeonato Europeu de Equipas, que se realizará no próximo ano.