Triunfo de Filipa Jesus e Óscar Góis no Aquatlo da Ribeira Brava

Após vários meses de Campeonatos Regionais da modalidade de Triatlo, no passado dia 25 de outubro 2025 realizou-se a etapa final do Campeonato Regional de Aquatlo 2025, na Ribeira Brava. Apesar das condições climatéricas que se faziam sentir, cerca de 60 triatletas dos diversos clubes da região, deslocaram-se ao Município para disputar esta última etapa e ditar os Campeões Regionais de Aquatlo 2025.

A prova foi dominada por Filipa Jesus e Óscar Góis, ambos em representação do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, que se destacaram nas respetivas categorias e garantiram a vitória na etapa final da temporada. Em segundo lugar da prova ficaram Mafalda Viveiros, da AD Galomar e Duarte Martins, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. A completar o pódio da prova ficaram Alexandra Margarido, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e André Ferreira, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Feitas as contas de todo o Campeonato, com as classificações das 2 melhores provas a pontuar (Aquatlo da Calheta, Aquatlo de Santa Cruz e Aquatlo da Ribeira Brava) os Campeões Regionais de Aquatlo 2025 são Filipa Jesus, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Pedro Prioste, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Alexandra Margarido e Óscar Góis atingem o segundo lugar do ranking, já Mafalda Viveiros, da AD Galomar e Bruno Freitas, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, ficam em terceiro lugar do ranking.

Também em Cadetes, esta prova tratou-se da última etapa do Campeonato Regional Aquatlo de Cadetes 2025, onde venceu a Alexandra Margarido e Óscar Góis, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, sendo igualmente os Campeões do Campeonato. Em segundo lugar da prova e do ranking feminino ficou Margarida Góis, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, no que toca aos masculinos, Luís Antunes conseguiu o segundo lugar do ranking.

Em clubes, as classificações desta etapa deram vitória aos triatletas masculinos e femininos do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET.

Na prova Super-Sprint, os triatletas do escalão Juvenil conseguem pontos também para finalizar o seu Campeonato Regional Juvenil de Aquatlo 2025, vencendo a prova a triatleta Inês Sousa e Martim Andrade, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Em segundo lugar, a Madalena Brito, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Nayan Duarte, triatleta Individual. Ao terceiro lugar do pódio da prova subiram Laura Gomes, Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e João Delgado, CNF.

Como na prova principal, para estes jovens triatletas pontuava apenas as duas melhores provas, das três que disputaram. Assim sendo, os Campeões Regionais Juvenis de Aquatlo 2025 são Inês Sousa, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Matias Olival, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. O segundo lugar do ranking pertence a Laura Gomes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Martim Andrade, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. A fechar o pódio do ranking do Campeonato Regional de Juvenis de Aquatlo 2025, ficou Maria Luís, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e o triatleta Individual, Nayan Duarte.

No escalão de Iniciados, estes jovens atletas pontuaram para o Campeonato Regional Jovem 2025, onde a pontuação das 12 melhores provas ditavam os Campeões Regionais Jovens de 2025. O Aquatlo da Ribeira Brava foi a etapa final do Campeonato, vencendo a prova a triatleta Luana Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Tomás Antunes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Em segundo lugar ficaram Inês Gomes e Martim Nóbrega, ambos os jovens do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. A completar o pódio da prova, Artem Kalchenko, triatleta jovem do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

No que diz respeito ao Campeonato Regional Jovem 2025, são campeões a Inês Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Tomás Antunes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. O segundo lugar do ranking pertence a triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Luana Nunes e Martim Nóbrega. Fechando o pódio do ranking, os triatletas Inês Gomes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e André Mendes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

No escalão de Infantis, as classificações auxiliavam na angariação de pontos para p Campeonato Regional de Clubes Jovens 2025, e os vencedores neste escalão foram Iara Nunes e Martim Neves, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Em segundo e terceiro lugar ficaram Teresa Fernandes, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Sofia Silva, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Por clubes jovens, os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e as triatletas femininas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor venceram nesta última prova do Campeonato Regional. Os Campeões Regionais de Clubes Jovens de 2025 são os triatletas masculinos e femininos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.