Nacional derrotado pela margem mínima diante do Famalicão

O Nacional interrompeu hoje uma sequência de três jogos sem conhecer o sabor da derrota na I Liga portuguesa de futebol, ao sair derrotado diante do Famalicão, por 1-0, em partida a contar para 10.ª jornada da competição.

Os famalicenses chegaram à vantagem, já passava um minuto dos 45, num lance em que Kaique conseguiu conter a primeira investida, mas, na recarga, Antoine Joujou colocou a bola no fundo das redes da baliza do guardião nacionalista.

Nas bancadas do Estádio da Madeira ainda foi festejado o golo de Zé Vitor, aos 53, anulado posteriormente por posição irregular, tendo o central brasileiro sido expulso 10 minutos depois por acumulação de amarelos.