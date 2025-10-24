Movimento de passageiros nos aeroportos da região aumentou 14%

Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira registaram "um movimento de 522,5 mil passageiros, transportados em 3.586 aeronaves (voos comerciais) em Setembro de 2025, "traduzindo variações homólogas de +14,0% e +17,9%, respectivamente", segundo informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e divulgada esta sexta-feira.

No nono mês do ano, "o aeroporto da Madeira registou um aumento quer no movimento de aeronaves (3.281; +18,9% face a Setembro de 2024), como no número de passageiros (491,9 mil; +14,9%)", enquanto no "aeroporto do Porto Santo, registou-se também um acréscimo, mas de menor intensidade, no movimento de aeronaves (305; +8,2% em relação ao mesmo período de 2024) e no número de passageiros (30,6 mil; +1,0%)", destaca.

Foto DREM

Mais em específico, nesse mês "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 150 passageiros (155 em Setembro de 2024) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu os 100 passageiros (107 no mesmo período em 2024)".

Continuando, a DREM salienta que "neste mês, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 20,2% no tráfego internacional (290,8 mil) e +7,1% no segmento doméstico (231,7 mil)", com o tráfego internacional (58,5%) a predominar no Aeroporto da Madeira "face ao doméstico (41,5% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (89,7% do total), mas com maior desproporção comparativamente ao mesmo período em 2024 (86,1% do total)". E acrescenta: "No mês em referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,1% do total de aeronaves movimentadas e 94,5% do total passageiros (93,2% e 95,0% em Setembro de 2024, respetivamente)."

No mês me causa, "a taxa de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 86,1%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 86,4% e o Porto Santo os 81,5%. No ano passado, as taxas de ocupação foram superiores no conjunto dos dois aeroportos regionais (88,5%) e no aeroporto da Madeira (89,1%), tendo sido, contudo, inferiores no aeroporto do Porto Santo (80,8%)", justifica.

Quanto ao acumulado dos primeiros nove meses de 2025, "as variações homólogas do movimento de aeronaves e passageiros foram de +14,4% e +13,1%, respectivamente", confirmando que 2025 será, seguramente e com larga margem, o melhor ano de sempre em termos destes dois indicadores, sobretudo na principal porta de entrada na Região, o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Assim, entre Janeiro e Setembro de 2025, "o número de passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (sem considerar os passageiros em trânsito) ascendeu a 4.342,8 mil (mais de 4,3 milhões)" e "deste total, 44,1% correspondeu a tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, incluindo ligações interiores e domésticas, enquanto 55,9% referiu-se a tráfego internacional".

E vindos do estrangeiro, destaque para os passageiros do Reino Unido (26,8%) e a Alemanha (20,1%) que "foram os principais países de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM", enquanto "a França (11,0%) surgiu na terceira posição, seguida pela Polónia (9,4%)".