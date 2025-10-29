 DNOTICIAS.PT
Escala inaugural do Mein Schiff Relax com 5.500 pessoas a bordo

O Mein Schiff Relax está a realizar esta quarta-feira a escala inaugural no Funchal. O navio, da TUI Cruises, traz a bordo 5.571 pessoas (4.167 passageiros e 1.404  tripulantes) e é capitaneado pelo norte-americano Todd Allen Burgmann. 

"Para assinalar a estreia na Madeira, decorreu a bordo do navio, que é agenciado  pela JFM Shipping, a tradicional cerimónia de troca de placas. A Administração dos  Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA) esteve presente através do  Gabinete Comercial e de Relações Públicas, num evento que contou com a  presença do capitão do navio, dos agentes, do Clube dos Entusiastas de Navios e de alguns convidados", revela a APRAM à imprensa. 

O navio chegou ao Funchal logo pela manhã, pelas seis horas, proveniente de  Málaga (Espanha). Vai permanecer na Pontinha até às 22 horas, altura em que  prossegue viagem em direção a Santa Cruz de Tenerife. Está a realizar uma viagem  de oito dias que teve início a 23 de Outubro em Palma de Maiorca e termina na próxima sexta-feira, precisamente em Santa Cruz de Tenerife.

Entrou ao serviço em Março deste ano, realizando as primeiras viagens no  Mediterrâneo. Até ao final da temporada, em Abril do próximo ano, vai estar  posicionado na rota da Cruise Atlantic Islands, nomeadamente entre Canárias e  Madeira, tendo previstas escalas semanais no Funchal até 21 de Abril.

Construído em Itália, nos estaleiros de Fincantieri, o Relax é um navio direccionado  para um público premium, maioritariamente alemão, que em termos de tecnologia  responde às mais recentes exigências do sector. Tem um navio irmão, o Flow, que  será lançado à agua em março do próximo ano. 

