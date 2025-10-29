Escala inaugural do Mein Schiff Relax com 5.500 pessoas a bordo

O Mein Schiff Relax está a realizar esta quarta-feira a escala inaugural no Funchal. O navio, da TUI Cruises, traz a bordo 5.571 pessoas (4.167 passageiros e 1.404 tripulantes) e é capitaneado pelo norte-americano Todd Allen Burgmann.

"Para assinalar a estreia na Madeira, decorreu a bordo do navio, que é agenciado pela JFM Shipping, a tradicional cerimónia de troca de placas. A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA) esteve presente através do Gabinete Comercial e de Relações Públicas, num evento que contou com a presença do capitão do navio, dos agentes, do Clube dos Entusiastas de Navios e de alguns convidados", revela a APRAM à imprensa.

O navio chegou ao Funchal logo pela manhã, pelas seis horas, proveniente de Málaga (Espanha). Vai permanecer na Pontinha até às 22 horas, altura em que prossegue viagem em direção a Santa Cruz de Tenerife. Está a realizar uma viagem de oito dias que teve início a 23 de Outubro em Palma de Maiorca e termina na próxima sexta-feira, precisamente em Santa Cruz de Tenerife.

Entrou ao serviço em Março deste ano, realizando as primeiras viagens no Mediterrâneo. Até ao final da temporada, em Abril do próximo ano, vai estar posicionado na rota da Cruise Atlantic Islands, nomeadamente entre Canárias e Madeira, tendo previstas escalas semanais no Funchal até 21 de Abril.

Construído em Itália, nos estaleiros de Fincantieri, o Relax é um navio direccionado para um público premium, maioritariamente alemão, que em termos de tecnologia responde às mais recentes exigências do sector. Tem um navio irmão, o Flow, que será lançado à agua em março do próximo ano.