Brasil lança apelo à acção e diz que "tempo de promessas já passou"

O vice-Presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, pediu esta segunda-feira ações concretas aos ministros do Ambiente presentes na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP30) e disse que o "tempo de promessas já passou".

"Cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco, mais desigualdade e mais perdas para aqueles que menos contribuíram para o problema" disse Geraldo Alckmin, em plenário, na abertura da segunda semana da COP30, que se realiza na cidade amazónica brasileira de Belém.

Num apelo aos titulares das pastas presentes, entre as quais a ministra do Ambiente e Energia de Portugal, Maria da Graça Carvalho, o vice-Presidente brasileiro frisou que este deve ser "o momento em que o discurso se transforma em ação concreta" e que as metas acordadas passem a ser cumpridas.

Antes de dar a palavra aos oradores, foi exibido um vídeo sobre a Amazónia, elaborado com registos gráficos realizados naquela região pelo fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, referência mundial na defesa do ambiente e que morreu este ano.

A COP30, que decorre na cidade brasileira de Belém, inaugurou a sessão plenária de ministros, que passam a liderar as negociações climáticas.