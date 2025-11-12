Escolas de Santa Cruz com reforço de segurança e acções de formação e simulacros

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e a Subunidade de Educação da Câmara Municipal de Santa Cruz, "tem vindo a desenvolver um programa intensivo de capacitação e treino em segurança escolar, dirigido a docentes e assistentes operacionais dos estabelecimentos de ensino do concelho", num total de 11 estabelecimentos.

"Entre Outubro e Novembro de 2025, foram realizadas oito acções de formação, totalizando 28 horas, nas áreas de Meios de 1.ª Intervenção e Suporte Básico de Vida, com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta imediata em situações de emergência e promover a utilização segura de extintores e equipamentos de socorro", esclarece a CBSSC.

Assim, participaram nestas formações a Escola Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior; a EB1/PE Assomada; a EB1/PE do Caniço; a EB1/PE das Figueirinhas; a EB1/PE/C de Santa Cruz; a EBS de Santa Cruz; o Infantário Academia da Fantasia; o Infantário Principezinho; a Creche Estrelinhas do VIP; o Infantário Pegadas Janotas; e o Externato São Francisco de Sales.

Paralelamente, acrescenta a corporação, "foram realizados vários simulacros de incêndio, que permitiram testar os planos de emergência internos das escolas e treinar a articulação entre as equipas de segurança e os meios de socorro da Companhia de Bombeiros".

Ainda no passado dia 5 de Novembro, "a Creche Estrelinhas do VIP foi palco de uma ação integrada de formação e simulacro de incêndio, aproveitando o Exercício Nacional “A Terra Treme”, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil". E explica: "Esta iniciativa permitiu testar simultaneamente a resposta ao risco sísmico e a um cenário de incêndio, num exercício conjunto de elevada importância pedagógica e operacional."

Estas ações refletem o compromisso permanente dos Bombeiros Sapadores com a formação, a prevenção e a preparação da comunidade escolar. A segurança das crianças e profissionais das escolas do nosso Concelho depende também da capacidade de agir corretamente nos primeiros minutos de uma emergência. Leonardo Pereira, comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

Estas iniciativas, salienta a CBSSC, "fazem parte do plano anual de instrução e sensibilização da Companhia de Bombeiros Sapadores, que tem como objetivo aproximar os meios de socorro das instituições educativas e reforçar a cultura de segurança e autoproteção em todo o concelho de Santa Cruz".