Associação de Promoção lança nova campanha de sensibilização

A Associação de Promoção da Madeira (AP-M) lançou esta quarta-feira a nova campanha de sensibilização 'Explora. Respeita. Preserva', uma acção que pretende ser o primeiro passo de um movimento que convida tanto os visitantes como os residentes a assumir um papel activo na preservação e valorização do destino Madeira e Porto Santo.

A iniciativa, no âmbito do programa 'Upgrade – Turismo da Madeira', em particular no que se refere ao "relacionamento entre turistas e quem aqui reside, surge num momento em que as ilhas registam um crescimento contínuo no número de visitantes, refletindo o entusiasmo e o reconhecimento internacional, mas também a necessidade de reforçar o compromisso com a sustentabilidade e o equilíbrio entre turismo e comunidade local", explica uma nota enviada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Através desta campanha, a AP-M pretende inspirar comportamentos mais responsáveis e conscientes, transformando cada visitante num "verdadeiro guardião do destino." A mensagem central — 'Explora. Respeita. Preserva' — sintetiza o propósito da acção: "promover a descoberta respeitosa da natureza e da cultura regional, incentivar práticas que protejam os ecossistemas e valorizar aquilo que torna o arquipélago único e genuíno."

“A Madeira e o Porto Santo são destinos de uma riqueza natural e cultural incomparável, e é nossa responsabilidade garantir que continuem a sê-lo para as gerações futuras. Esta campanha é um apelo à consciência colectiva e ao respeito por um território que nos acolhe e inspira. Queremos que cada visitante se torne também um guardião do destino”, afirmou Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira.

Esta campanha vai desenvolver-se em várias fases e com presença em diversos meios de comunicação. A primeira etapa, lançada esta quarta-feira,12 de Novembro, marca o arranque com a divulgação doa afirmação 'Explora. Respeita. Preserva' através de suportes de exterior e redes sociais. Até ao final do ano, vão decorrer novas activações com mensagens complementares em autocarros, 'mupis', imprensa e plataformas digitais, acompanhadas de conteúdos audiovisuais e acções dirigidas a públicos nacionais e internacionais. Nesta primeira fase, a campanha privilegia a língua inglesa visando os turistas que estão na Região. Os outdoors dinâmicos incluem além do inglês e do português, também o francês, o alemão e o espanhol.

Em Janeiro, a campanha ganha uma nova dimensão com o lançamento de conteúdo videográfico, que destaca boas práticas para os visitantes e reforça a mensagem de sustentabilidade. Paralelamente, será desenvolvido conteúdo dirigido à população local, agentes socioeconómicos e entidades oficiais, sublinhando a importância do turismo responsável para a economia regional e a preservação ambiental.

Para além da campanha principal, a AP-M, em articulação com entidades como o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Direção Regional do Turismo, lançará uma campanha institucional complementar, com presença em meios digitais, rádio, imprensa e sinalização em locais estratégicos, garantindo a continuidade e coerência da mensagem.

Segundo o governante, “o turismo é uma força transformadora, e na Madeira queremos que seja também uma força de equilíbrio. Com ‘Explora. Respeita. Preserva’ reafirmamos o nosso compromisso com um modelo de desenvolvimento sustentável, que une crescimento económico, preservação ambiental e valorização da identidade local.”

"Assim, com esta campanha, a AP-M reforça o posicionamento do arquipélago como um destino de referência mundial em turismo sustentável, promovendo uma relação mais harmoniosa entre quem visita e quem vive nas ilhas", refere a nota enviada.

As palavras ' explora', 'respeita, e 'preserva' pretendem ser um "convite a participar na proteção e na celebração da Madeira, hoje e sempre”, acrescenta.