Portugal e Brasil reforçam cooperação científica em mar profundo

Portugal e Brasil reforçaram a cooperação científica na investigação do mar profundo, com missões científicas conjuntas no Atlântico, informou hoje o Ministério da Agricultura e Mar.

O acordo entre os dois países, segundo um comunicado do Ministério, foi assinado entre a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC), tutelada pelo Ministério da Agricultura e Mar, e a Marinha do Brasil -- Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).

As duas entidades vão colaborar em missões com o ROV Luso, "um dos mais avançados sistemas de exploração científica" do oceano ao serviço de Portugal.

O fortalecimento da cooperação acontece no âmbito da extensão das respetivas plataformas continentais além das 200 milhas náuticas, indica o Ministério no comunicado.

"O acordo estabelece uma base sólida para o desenvolvimento conjunto de atividades de mapeamento geológico e recolha de amostras no mar profundo, com recurso ao veículo operado remotamente ROV Luso", explica o Governo.

As duas entidades vão partilhar informação técnico-científica, metodologias de aquisição e tratamento de dados geofísicos e geológicos, além de formação e colaboração em campanhas oceanográficas.

A parceria insere-se no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) e "concretiza compromissos" assumidos na XIII Cimeira Luso-Brasileira realizada em 2023.

"O conhecimento do mar profundo é essencial para a afirmação dos direitos de soberania e para a sustentabilidade dos oceanos, duas prioridades para Portugal, plasmadas no Programa do Governo", diz citado no comunicado o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.