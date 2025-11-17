Acidentes transformam em caos circulação na Via Rápida

Um acidente de moto na Via Rápida na zona dos Viveiros está a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida, numa situação que se estende por mais de 7 km até à zona do nó de Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico.

O DIÁRIO conseguiu apurar a gravidade do acidente que envolveu ainda uma viatura ligeira. O motociclista apresentava-se com escoriações, estando a ser transportado para o Hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. Entretanto a fila de trânsito continua a escoar lentamente.

No sentido oposto, tal como demos conta inicialmente, o trânsito deve-se sobretudo a muitas viaturas a circular. Mas um choque em cadeia na saída para a Boa Nova, envolvendo quatro viaturas, terá resultado sobretudo em chapa batida.

Este acidente ajudou a complicar ainda mais a situação, transformando num inferno o trajecto desde a subida do Caniço até ao nó de Pestana Júnior, que agora tem cerca de 6 km de extensãor.