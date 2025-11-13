Economia do mar cresceu para mais de 12% na Região em 2022

A Economia do Mar (EM) "representou 12,1% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional, 11,5% do emprego e 11,2% das remunerações em 2022", de acordo com informação hoje divulgada pela DREM na segunda edição da Conta Satélite do Mar, tendo crescido nos três indicadores face à anterior edição.

Foto DREM

Assim, segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, "entre 2020 e 2022, o VAB da EM cresceu acima da economia regional e de forma substancial, aumentando 45,7% entre 2020 e 2021 e 54,5% entre 2021 e 2022, o que compara com crescimentos do VAB regional de 14,2% em 2021 e 23,7% em 2022. O peso do VAB da EM regional no nacional foi de 7,5% em 2022, superior em comparação com o VAB total, no qual esse peso foi de 2,6%. Em termos absolutos, o VAB da EM da RAM atingiu, em 2022, os 695,5 milhões de euros", calcula.

Por sua vez, "entre 2020 e 2021, o emprego cresceu 6,0%, acelerando este aumento entre 2021 e 2022 para 11,2%. No conjunto da economia esse incremento foi mais modesto, fixando-se nos 0,5% entre 2020 e 2021 e em 7,2% entre 2021 e 2022", realça a DREM. "Em 2022, o peso do emprego da EM regional no nacional ascendeu a 7,4%, enquanto em termos do emprego total essa proporção foi de somente 2,3%. O total de emprego em equivalente a tempo completo (ETC) - definido como o resultante do total de horas trabalhadas dividido pela média anual de horas trabalhadas em postos de trabalho a tempo completo no território económico - foi de 13.626 em 2022".

Por fim, "no que respeita às remunerações da EM, estas subiram 27,0% entre 2020 e 2021 e 22,4% entre 2021 e 2022, substancialmente acima do conjunto da economia regional, na qual essa variação não superou, pela mesma ordem, os 8,1% e os 10,8%", evidencia e acrescenta: "Em 2022, o peso das remunerações da EM regional na nacional foi de 6,4%, uma proporção acima da constatada para o total de remunerações, que não ultrapassou os 2,3%. Em termos absolutos, o valor das Remunerações da EM, em 2022, ascendia aos 287,8 milhões de euros."

Nota, em conclusão, que "a importância da economia do mar está muito relacionada com a relevância da atividade turística na RAM, uma parte substancial da qual é também incluída na CSM", onde se inclui o principal contribuidor, o turismo de cruzeiros.

Economia do mar mais dinâmica do que a economia nacional entre 2020-2023

A economia do mar cresceu mais do que a economia nacional entre 2020 e 2023, representando 4,3% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional em 2023 e 3,6% do emprego nacional em 2022, divulgou hoje o INE.

Segundo a "Conta Satélite do Mar" do Instituto Nacional de Estatística (INE), o VAB (indicador económico que mede a riqueza criada) da economia do mar representou 3,3% e 3,5% do total de VAB da economia nacional em 2020-2021, biénio que foi "fortemente marcado pelos efeitos da pandemia covid-19".

Contudo, em 2022 e 2023 a importância relativa deste setor no VAB nacional aumentou para 4,2% e 4,3%, respetivamente, "refletindo, essencialmente, o maior dinamismo das atividades relacionadas com o turismo".

Globalmente, no período em análise (2020-2023), o VAB da economia do mar cresceu acima do VAB da economia nacional.