Albuquerque nega escolha de sucessor para SESARAM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desmentiu hoje a notícia do JM que aponta Rodrigo Cardoso como futuro líder do SESARAM.

“Não está nada decidido, mas não sei onde é que inventaram esse nome. Não faço ideia nenhuma, porque isso é uma decisão do governo e não foi tomada ainda. Não é esse nome sequer, isso é completamente falso”, afirmou Albuquerque.

Sobre a possibilidade de anunciar o sucessor, o presidente esclareceu: “Não posso, quem vai anunciar é o governo na altura própria”.