Herberto Jesus não continuará na liderança do SESARAM

Miguel Albuquerque confirmou hoje que Herberto Jesus não permanecerá na liderança do SESARAM, assegurando que a saída está decidida e que o processo de transição “decorre sem qualquer stress”.

À margem da abertura do 1.º Congresso da Associação Portuguesa dos Parques Empresariais, no Funchal, o presidente do Governo Regional sublinhou que a cessação de funções da actual administração “não implica” que o serviço entre em gestão limitada.

“A administração continua a fazer naturalmente o seu trabalho, com poder de decisão, até eu nomear uma nova administração”, afirmou. Perante insistências sobre uma alegada demora, Albuquerque foi directo: “Não está a demorar.”

Albuquerque nega escolha de sucessor para SESARAM Presidente da Madeira afirma que decisão ainda não foi tomada

O líder do Executivo acrescentou que o anúncio será feito “brevemente” e que “tudo irá correr conforme planeado”.