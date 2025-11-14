SESARAM promove formação sobre Diabetes Tipo 1

O Dia Mundial dos Diabetes, que se celebra hoje, foi assinalado pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) através da realização de uma acção de formação contínua dedicada ao tema 'Diabetes Mellitus Tipo 1 e Bombas de Insulina – Evolução e Atitudes'.

A iniciativa, promovida através do Serviço de Endocrinologia, e liderada pela médica Margarida Ferreira, teve como principal objectivo reforçar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a realidade da doença na Região e promover a utilização segura e eficaz das bombas de insulina, um recurso fundamental para a gestão da diabetes tipo 1.

A formação decorreu na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e foi orientada pela enfermeira Cátia Gonçalves e pelos médicos Mariana Ornelas e Pedro Gouveia, contando com a participação de profissionais das equipas médicas e de enfermagem dos Serviços de Pediatria e Urgência Pediátrica.

"Este momento formativo reafirmou a importância de capacitar as equipas que acompanham diariamente crianças e jovens com diabetes, garantindo cuidados atualizados, seguros e centrados no doente", reforça o SESARAM.

No final da sessão, realizou-se uma demonstração prática dos dispositivos de insulina, permitindo aos participantes actualizar competências técnicas, esclarecer dúvidas e uniformizar procedimentos, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência prestada.