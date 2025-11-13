Benedita Gomes é 'embaixadora' do andebol madeirense no Didáxis

Benedita Gomes, com 19 anos, é outra embaixadora do andebol madeirense que nesta temporada estuda e joga andebol no continente. A jovem andebolista fez a sua formação no CD Bartolomeu Perestrelo com passagem pelo CS Madeira.

Na época passada actuou no ABC de Braga. Em 2025/26 actua na Associação Académica Didáxis.

Relembre-se que hoje o DIÁRIO publica uma extensa reportagem na sua edição de papel sobre a presença de madeirenses a praticarem a modalidade fora da Região.