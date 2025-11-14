Treinador aborda o treino individual, expectativas e a pressão dos pais na formação

São cada vez mais os jovens jogadores de futebol que procuram escolas de treino individual para melhorar as suas capacidades, para além dos treinos semanais nos clubes que representam.

O DIÁRIO-Desporto, rubrica presente no YouTube, foi conhecer como funciona a ‘Stars of Madeira Football’, um projecto destinado ao acompanhamento personalizado de jogadores, que conta com seis anos de existência e está distribuída por vários polos, nomeadamente, em Machico, Caniçal, Santana, Camacha, Caniço e, no Funchal, em São Martinho e São Gonçalo.



Segundo Gabriel Gouveia, criador do projecto, o principal objectivo passa por “complementar o trabalho desenvolvido nos clubes, dotar os jogadores de competências técnicas, físicas e acima de tudo mentais”, reconhecendo a última como o factor diferenciador entre os atletas.

Questionado sobre de quem parte, na maioria dos casos, a iniciativa em procurar este acompanhamento, se do atleta ou dos pais, Gabriel Gouveia respondeu sem rodeios, “que é um pouco 50-50”.



Um dos principais problemas no futebol de formação, de acordo com o ‘timoneiro’ que desempenhou várias vezes o papel de líder técnico de jovens equipas, “são as expectativas dos pais e a pressão que exercem sobre os atletas”.

Há um caminho longo a percorrer neste aspecto. Primeiro as pessoas têm de ganhar consciência daquilo que estão a transmitir aos seus filhos, esquecer por vezes os seus sonhos, o que não conseguiram alcançar ou a ilusão de que se o filho for jogador vai haver mais reconhecimento e vão conseguir, talvez, ter uma estabilidade financeira que não estão a conseguir. Gabriel Gouveia

O treinador relatou diversas situações que já assistiu em vários campos, tendo sublinhado que muitas vezes nem é preciso recorrer às palavras, basta a postura corporal ou gestos para que os filhos percebam, “porque olham logo para os pais e vêm um sinal de desaprovação”.

Sobre as recorrentes indicações provenientes das bancadas, Gabriel Gouveia apontou que os filhos identificam logo de quem são, “porque são as vozes que vêm desde o berço e mesmo no meio de muitas pessoas percebem tudo o que está a ser dito pelo pai e pela mãe”.

Quem está a jogar já sabe que falhou, não precisa ter um dedo apontado, não precisa ser criticado a todo o instante”, afirmou o técnico, sublinhando que é importante “trabalhar mais a questão comportamental fora de campo.

Fique a saber em que vertentes actua ainda a ‘Stars of Madeira Football’ e que metas, relacionadas com os grandes clubes de Portugal, ambiciona atingir Gabriel Gouveia com o seu projecto.