Rajada de 147 km/h em Santa Cruz marcou a madrugada de 'ventos ciclónicos'

A madrugada desta quinta-feira, 13 de Novembro, foi marcada por ventos excepcionais no arquipélago da Madeira. Por volta das 3 da manhã registou-se o pico da intensidade, com rajadas que atingiram valores de aviso vermelho.

Em Santa Cruz/Aeroporto, o anemómetro marcou 147 km/h às 03h20, o valor mais elevado da rede do IPMA. Seguiram-se 122 km/h na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, 116 km/h no Chão do Areeiro, 112 km/h na Ponta do Pargo e 103 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço — todos valores de aviso laranja.

Outras estações registaram também ventos significativos: 98 km/h no Pico Alto, 96 km/h nos Prazeres, 91 km/h na Ponta de São Jorge, 89 km/h no Porto Santo/Aeroporto, e 73 km/h tanto na Cancela/SRPC como no Monte.

O Funchal/Observatório foi a única estação com anemómetro onde o vento não atingiu nível de aviso, com rajadas de até 57 km/h.

A chuva fez-se sentir em toda a rede de estações meteorológicas, embora sem valores extremos condizentes com o aviso amarelo: Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Pico do Areeiro e Chão do Areeiro ficaram a menos de 1 mm do limiar de aviso amarelo para precipitação.

O ‘vendaval’ trouxe também arrefecimento do ar à superfície: às 03h20, o Funchal/Observatório registava 13,9 ºC, enquanto no Pico do Areeiro, às 06h00, o termómetro descia até aos 2,0 ºC. No Porto Santo a temperatura desceu aos 12,7 ºC, às 03h50.