Ministra da Saúde sob pressão segurada por Montenegro
Bom dia . Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais, nas quais se destacam os problemas na Saúde, a política, o rendimento e o futebol.
No semanário Expresso:
- "Montenegro segura ministra com guerra a tarefeiros"
- "Ana Paula Martins tem planos até à Páscoa"
- "Governo vai aumentar o valor das horas extra dos médicos no SNS"
- "Privados recusam voltar a ser parceiros do Estado"
- "Novos 'hélis' de Nuno Melo não são indicados para o INEM"
- "Primeiro-ministro divulga quanto custou a casa de Espinho"
- "Histórias dos meninos abandonados na roda"
- "Polícias em alerta com eventos supremacistas no Porto"
- "Onde podem os candidatos do Benfica ir buscar votos?"
- "Na guerra do Sudão, o sangue até se vê do céu"
- "Consórcio pede Euro600 milhões para ficar com a SATA"
- "Carlos Moedas toma posse dia 11"
- "Medalha de ouro para Balsemão"
- "Cavaco declara apoio a Mendes"
No semanário Nascer do Sol:
- "Ministro anunciou maior investimento de sempre... de António Costa"
- "Data Center de Sines. Manuel Castro Almeida disse no Parlamento, no debate do OE2026, que 'foi anunciado em outubro o maior investimento estrangeiro de sempre em Portugal: 8,5 mil milhões no Data Center de Sines'"
- "Principal arguido do 'Influencer' chamado ao julgamento de Sócrates"
- "GNR faz ajustes diretos de milhões"
- "Marcelo tem na gaveta processo a ex-diretor do Museu da Presidência"
- "Elevador da Glória. Afinal cabo foi aprovado"
- "Yolanda Hopkins. 'Portugal nas ondas do surf mundial'"
- "Entrevista. Sérgio Sousa Pinto. 'Não tenho feitio para o poder e não aspiro ao poder'"
- "Eleições Benfica. Nuno Gomes chantageia Mantorras"
- "Luís Filipe Menezes. 'Se Trump pode ser presidente até aos 84...'"
- "Manuel Salgado. Debate instrutório é no dia 18"
- "Elvira Fortunato. Há mais 2 professores em falta"
- "Édouard Louis. 'A ficção é mais narcisista'"
No Público:
- "Dois anos depois há três arguidos da 'Influencer' que nunca foram ouvidos"
- "Rosalía. Já não sabemos viver sem ela. Chegou 'Lux'"
- "'Estamos a perpetuar uma visão de tapa-buracos'. Miguel Pavão. Bastonário dos dentistas diz que já há 80 consultórios fechados no SNS"
- "Sintra. PSD vai governar com Chega, IL em guerra"
- "EUA vs. Venezuela. Trump avalia, mas não desiste de capturar Nicolás Maduro"
- "Teatro. Último concerto de José Afonso revisitado no Rivoli"
No Jornal de Notícias:
- "Poder de compra de Lisboa é o triplo do Interior Norte"
- "Utrecht 1-1 F. C. Porto. Poupança custa empate"
- "Porto. Mulher morta à facada por ex-companheiro"
- "Gaia. Ladrões atacam casa de Menezes no dia da tomada de posse"
- "Investigação. Cientista de Matosinhos ganha bolsa de dez milhões"
- "CREP. Governo sem data para a isenção das portagens"
- "Genk impõe primeira derrota ao Braga na Liga Europa (3-4)"
No Correio da Manhã:
- "Deputado do Chega acusado de calote. Filipe Melo é vice-secretário da Assembleia da República"
- "Político pediu dois mil euros de empréstimo a empregada doméstica e ainda não os pagou"
- "Líder da concelhia do partido em Barcelos faz queixa no Tribunal de Braga"
- "Mulher assassinada em praça do Porto por ex-companheiro"
- "Sec. Estado da Saúde. Governante assegura emprego para o futuro"
- "Utrecht 1 FC Porto 1. Dragão empata sem brilho"
- "Sondagem sobre eleições do Benfica. Rui Costa com larga vantagem sobre Noronha Lopes"
- "Sp Braga 3 Genk 4. Belgas travam guerreiros na Liga Europa"
- "Em sete municípios. Apagão elétrico programado para domingo de manhã"
- "Caos na saúde. Tarefeiros querem negociar decreto com o Governo"
- "Roubo milionário. Casa de Menezes assaltada durante a tomada de posse"
- "Veja os concelhos com mais poder de compra"
- "Cantor vai para a cadeia. Rúben Aguiar vai cumprir pena de seis anos"
No Diário de Notícias:
- "Braço-de-ferro com médicos tarefeiros testa os limites da lei laboral"
- "Imobiliário. Número de casas vendidas este ano em Portugal vai chegar quase a 170 mil, mas mercado começa a dar sinais de arrefecimento"
- "Energia. EDP vai investir 25 mil milhões de euros em Portugal até 2028 e justifica decisão com descida dos impostos para empresas"
- "OE2026. Partidos aceleram e propostas de alteração já ultrapassam as mil"
- "Crime organizado. Diretor da Polícia Judiciária alerta sobre ameaça à democracia e emociona-se em Bruxelas"
- "Belém. António José Seguro ganha lastro no Porto"
- "Benfica. Mais de 160 mil sócios do Benfica aptos a escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente"
No Negócios:
- "Caixa contra nova taxa sobre a banca anunciada pelo Governo"
- "Entrevista a Alexandre Quintanilha. 'Hoje, muita gente já não tem vergonha de ser racista'"
- "Avalanche de parcerias de IA supera receios de uma bolha"
- "Exportadoras avisam: 'não chega investir nos portos'"
- "UTAO diz que Finanças tem almofada de 0,5% do PIB no OE"
- "Energia. EDP reduz plano de investimentos e vai focar-se na economia digital"
No O Jornal Económico:
- "Novas regras voltam a chamar gigantes ao petróleo angolano"
- "'Defesa e segurança serão dos setores de atividade de maior relevância'. Entrevista. Álvaro Roquette Morais, sócio e diretor do escritório da Broseta em Portugal, faz um balanço positivo da integração"
- "António Henriques. Bison Bank já tem mais de seis mil milhões sob gestão"
- "Crescem os IPO. OpenAI prepara-se para ser estrela da bolsa avaliada num bilião"
- "Risco de fraude e regulação obrigam à transformação dos seguros"
- "Sérvulo assessora Planeamento de Longevidade"
- "Terra Advocacia apresenta-se ao mercado"
- "DFK compra cinco SROC e negoceia mais duas"
No O Jogo:
- "Utrecht 1-1 FC Porto. Ponto sem nó. Dragões sem proveito após expulsão do guarda-redes adversário com quase meia hora para jogar"
- "'Pagámos bem o preço de uma falha de comunicação' - Francesco Farioli"
- "Braga 3-4 Genk. Furacão belga trai guerreiros. Arsenalistas permitem reviravolta em segunda parte alucinante"
- "Carlos Vicens. 'Lutámos e acreditámos do primeiro ao último minuto'"
- "Ataque final à presidência [do Benfica]. Candidatos picados no último debate"
- "Rui Costa. 'Não vai vender jogadores? Ou nasceu petróleo ou vai vender o clube'"
- "Noronha Lopes. 'Não podem ser os sócios individuais a pagar os erros desta gestão'"
- "Sporting. Suárez é visitante incómodo. Colombiano leva três jogos seguidos a marcar fora"
- "Minho virado do avesso. Gil Vicente, Famalicão e Moreirense à frente de Braga e V. Guimarães"
- "Seleção Mundial sub-17. Portugal arrasa Marrocos. Nova goleada (6-0) e apuramento garantido"
- "Internacional. 'Onde vou é um circo'. Ronaldo explica ausência no funeral de Diogo Jota"
No A Bola:
- "Garras de fora. Último frente a frente explosivo a dois dias das eleições do Benfica"
- "'Devia ter vergonha de falar de Vieira. Rui Costa só tem uma estratégia, que é fazer-se de vítima' - Noronha Lopes"
- "'Você é um mentiroso compulsivo. Peço desculpa por este debate, não dignificou o clube' - Rui Costa"
- "'Estou a favor de um caminho diferente'. Bagão Félix, Candidato ao conselho fiscal da lista de Noronha Lopes"
- "'Divisões no Benfica são pontuais'. Pereira da Costa, presidente da mesa da Assembleia Geral"
- "Utrecht 1-1 FC Porto. Poupanças só deram para o empate"
- "Sporting. Diomande pode ser 'reforço' de inverno"
- "Luis Suárez regressa ao onze"
- "Morita deve render João Simões diante do Santa Clara"
- "SC Braga 3-4 Genk. Muitos erros na primeira derrota europeia"
- "Mundial sub-17, Portugal só sabe golear. Marrocos (6-0) foi a última"
E no Record:
- "Feroz. Noronha e Rui Costa pegados no último debate"
- "'Mentiroso', 'má educação' e 'irresponsabilidade' foram as expressões marcantes"
- "Ambiente azedou ainda mais terminada a conversa"
- "Gonçalo Almeida Ribeiro, candidato à MAG pela lista de Noronha. 'Há caciquismo eleitoral'"
- "Líder das águias visa Villas-Boas. 'Não sei se ria se chore com declaração tão anormal'"
- "Sondagem Now dá vitória clara ao atual presidente"
- "Utrecht 1-1 FC Porto. Soube a pouco. Dragão é superior mas fica pelo empate"
- "73 ultras portistas detidos e libertados"
- "Sp. Braga 3-4 Genk. Primeira derrota guerreira"
- "Ronaldo e a qualidade do futebol saudita. 'Marcaria os mesmos golos em Inglaterra'"
- "Mundial sub-17. Portugal 6-0 Marrocos. Mais um arraso"