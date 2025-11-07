Ministra da Saúde sob pressão segurada por Montenegro

Bom dia . Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais, nas quais se destacam os problemas na Saúde, a política, o rendimento e o futebol.

No semanário Expresso:

- "Montenegro segura ministra com guerra a tarefeiros"

- "Ana Paula Martins tem planos até à Páscoa"

- "Governo vai aumentar o valor das horas extra dos médicos no SNS"

- "Privados recusam voltar a ser parceiros do Estado"

- "Novos 'hélis' de Nuno Melo não são indicados para o INEM"

- "Primeiro-ministro divulga quanto custou a casa de Espinho"

- "Histórias dos meninos abandonados na roda"

- "Polícias em alerta com eventos supremacistas no Porto"

- "Onde podem os candidatos do Benfica ir buscar votos?"

- "Na guerra do Sudão, o sangue até se vê do céu"

- "Consórcio pede Euro600 milhões para ficar com a SATA"

- "Carlos Moedas toma posse dia 11"

- "Medalha de ouro para Balsemão"

- "Cavaco declara apoio a Mendes"

No semanário Nascer do Sol:

- "Ministro anunciou maior investimento de sempre... de António Costa"

- "Data Center de Sines. Manuel Castro Almeida disse no Parlamento, no debate do OE2026, que 'foi anunciado em outubro o maior investimento estrangeiro de sempre em Portugal: 8,5 mil milhões no Data Center de Sines'"

- "Principal arguido do 'Influencer' chamado ao julgamento de Sócrates"

- "GNR faz ajustes diretos de milhões"

- "Marcelo tem na gaveta processo a ex-diretor do Museu da Presidência"

- "Elevador da Glória. Afinal cabo foi aprovado"

- "Yolanda Hopkins. 'Portugal nas ondas do surf mundial'"

- "Entrevista. Sérgio Sousa Pinto. 'Não tenho feitio para o poder e não aspiro ao poder'"

- "Eleições Benfica. Nuno Gomes chantageia Mantorras"

- "Luís Filipe Menezes. 'Se Trump pode ser presidente até aos 84...'"

- "Manuel Salgado. Debate instrutório é no dia 18"

- "Elvira Fortunato. Há mais 2 professores em falta"

- "Édouard Louis. 'A ficção é mais narcisista'"

No Público:

- "Dois anos depois há três arguidos da 'Influencer' que nunca foram ouvidos"

- "Rosalía. Já não sabemos viver sem ela. Chegou 'Lux'"

- "'Estamos a perpetuar uma visão de tapa-buracos'. Miguel Pavão. Bastonário dos dentistas diz que já há 80 consultórios fechados no SNS"

- "Sintra. PSD vai governar com Chega, IL em guerra"

- "EUA vs. Venezuela. Trump avalia, mas não desiste de capturar Nicolás Maduro"

- "Teatro. Último concerto de José Afonso revisitado no Rivoli"

No Jornal de Notícias:

- "Poder de compra de Lisboa é o triplo do Interior Norte"

- "Utrecht 1-1 F. C. Porto. Poupança custa empate"

- "Porto. Mulher morta à facada por ex-companheiro"

- "Gaia. Ladrões atacam casa de Menezes no dia da tomada de posse"

- "Investigação. Cientista de Matosinhos ganha bolsa de dez milhões"

- "CREP. Governo sem data para a isenção das portagens"

- "Genk impõe primeira derrota ao Braga na Liga Europa (3-4)"

No Correio da Manhã:

- "Deputado do Chega acusado de calote. Filipe Melo é vice-secretário da Assembleia da República"

- "Político pediu dois mil euros de empréstimo a empregada doméstica e ainda não os pagou"

- "Líder da concelhia do partido em Barcelos faz queixa no Tribunal de Braga"

- "Mulher assassinada em praça do Porto por ex-companheiro"

- "Sec. Estado da Saúde. Governante assegura emprego para o futuro"

- "Utrecht 1 FC Porto 1. Dragão empata sem brilho"

- "Sondagem sobre eleições do Benfica. Rui Costa com larga vantagem sobre Noronha Lopes"

- "Sp Braga 3 Genk 4. Belgas travam guerreiros na Liga Europa"

- "Em sete municípios. Apagão elétrico programado para domingo de manhã"

- "Caos na saúde. Tarefeiros querem negociar decreto com o Governo"

- "Roubo milionário. Casa de Menezes assaltada durante a tomada de posse"

- "Veja os concelhos com mais poder de compra"

- "Cantor vai para a cadeia. Rúben Aguiar vai cumprir pena de seis anos"

No Diário de Notícias:

- "Braço-de-ferro com médicos tarefeiros testa os limites da lei laboral"

- "Imobiliário. Número de casas vendidas este ano em Portugal vai chegar quase a 170 mil, mas mercado começa a dar sinais de arrefecimento"

- "Energia. EDP vai investir 25 mil milhões de euros em Portugal até 2028 e justifica decisão com descida dos impostos para empresas"

- "OE2026. Partidos aceleram e propostas de alteração já ultrapassam as mil"

- "Crime organizado. Diretor da Polícia Judiciária alerta sobre ameaça à democracia e emociona-se em Bruxelas"

- "Belém. António José Seguro ganha lastro no Porto"

- "Benfica. Mais de 160 mil sócios do Benfica aptos a escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente"

No Negócios:

- "Caixa contra nova taxa sobre a banca anunciada pelo Governo"

- "Entrevista a Alexandre Quintanilha. 'Hoje, muita gente já não tem vergonha de ser racista'"

- "Avalanche de parcerias de IA supera receios de uma bolha"

- "Exportadoras avisam: 'não chega investir nos portos'"

- "UTAO diz que Finanças tem almofada de 0,5% do PIB no OE"

- "Energia. EDP reduz plano de investimentos e vai focar-se na economia digital"

No O Jornal Económico:

- "Novas regras voltam a chamar gigantes ao petróleo angolano"

- "'Defesa e segurança serão dos setores de atividade de maior relevância'. Entrevista. Álvaro Roquette Morais, sócio e diretor do escritório da Broseta em Portugal, faz um balanço positivo da integração"

- "António Henriques. Bison Bank já tem mais de seis mil milhões sob gestão"

- "Crescem os IPO. OpenAI prepara-se para ser estrela da bolsa avaliada num bilião"

- "Risco de fraude e regulação obrigam à transformação dos seguros"

- "Sérvulo assessora Planeamento de Longevidade"

- "Terra Advocacia apresenta-se ao mercado"

- "DFK compra cinco SROC e negoceia mais duas"

No O Jogo:

- "Utrecht 1-1 FC Porto. Ponto sem nó. Dragões sem proveito após expulsão do guarda-redes adversário com quase meia hora para jogar"

- "'Pagámos bem o preço de uma falha de comunicação' - Francesco Farioli"

- "Braga 3-4 Genk. Furacão belga trai guerreiros. Arsenalistas permitem reviravolta em segunda parte alucinante"

- "Carlos Vicens. 'Lutámos e acreditámos do primeiro ao último minuto'"

- "Ataque final à presidência [do Benfica]. Candidatos picados no último debate"

- "Rui Costa. 'Não vai vender jogadores? Ou nasceu petróleo ou vai vender o clube'"

- "Noronha Lopes. 'Não podem ser os sócios individuais a pagar os erros desta gestão'"

- "Sporting. Suárez é visitante incómodo. Colombiano leva três jogos seguidos a marcar fora"

- "Minho virado do avesso. Gil Vicente, Famalicão e Moreirense à frente de Braga e V. Guimarães"

- "Seleção Mundial sub-17. Portugal arrasa Marrocos. Nova goleada (6-0) e apuramento garantido"

- "Internacional. 'Onde vou é um circo'. Ronaldo explica ausência no funeral de Diogo Jota"

No A Bola:

- "Garras de fora. Último frente a frente explosivo a dois dias das eleições do Benfica"

- "'Devia ter vergonha de falar de Vieira. Rui Costa só tem uma estratégia, que é fazer-se de vítima' - Noronha Lopes"

- "'Você é um mentiroso compulsivo. Peço desculpa por este debate, não dignificou o clube' - Rui Costa"

- "'Estou a favor de um caminho diferente'. Bagão Félix, Candidato ao conselho fiscal da lista de Noronha Lopes"

- "'Divisões no Benfica são pontuais'. Pereira da Costa, presidente da mesa da Assembleia Geral"

- "Utrecht 1-1 FC Porto. Poupanças só deram para o empate"

- "Sporting. Diomande pode ser 'reforço' de inverno"

- "Luis Suárez regressa ao onze"

- "Morita deve render João Simões diante do Santa Clara"

- "SC Braga 3-4 Genk. Muitos erros na primeira derrota europeia"

- "Mundial sub-17, Portugal só sabe golear. Marrocos (6-0) foi a última"

E no Record:

- "Feroz. Noronha e Rui Costa pegados no último debate"

- "'Mentiroso', 'má educação' e 'irresponsabilidade' foram as expressões marcantes"

- "Ambiente azedou ainda mais terminada a conversa"

- "Gonçalo Almeida Ribeiro, candidato à MAG pela lista de Noronha. 'Há caciquismo eleitoral'"

- "Líder das águias visa Villas-Boas. 'Não sei se ria se chore com declaração tão anormal'"

- "Sondagem Now dá vitória clara ao atual presidente"

- "Utrecht 1-1 FC Porto. Soube a pouco. Dragão é superior mas fica pelo empate"

- "73 ultras portistas detidos e libertados"

- "Sp. Braga 3-4 Genk. Primeira derrota guerreira"

- "Ronaldo e a qualidade do futebol saudita. 'Marcaria os mesmos golos em Inglaterra'"

- "Mundial sub-17. Portugal 6-0 Marrocos. Mais um arraso"