“Taxa de mortalidade por neoplasia tem vindo a diminuir”, aponta PSD

Sérgio Oliveira, do PSD, observou, esta manhã, na discussão do projecto de Decreto Legislativo Regional - PLM/XV/2025/119 - Realização regular de estudos epidemiológicos regionais sobre o cancro na Região Autónoma da Madeira, que a “taxa de mortalidade por neoplasia tem vindo a diminuir” na Europa, não sendo Portugal e as suas regiões autónomas a excepção.

O parlamentar que também é profissional de saúde, apontou que ainda há muito a fazer para uma maior prevenção e acção na área das doenças oncológicas, mas que tal diminuição, da taxa de mortalidade, acontece graças à detecção precoce através dos rastreios e aos novos avanços nos tratamentos.

Para o social-democrata, o que o projecto socialista apresenta, em alguns dos seus pontos, é algo redundante. "Investimento, rastreio e proximidade dos cuidados é que, efectivamente, salvam vidas".

O ano passado, lembrou Sérgio Oliveira, foram gastos cerca de 30 milhões de euros em medicamentos para o tratamento oncológico. Destacou ainda a cobertura dos cuidados de saúde primários.

No seguimento da sua intervenção, Sílvia Silva disse que o PS "não está a pedir mais estatística", mas sim estudos epidemiológicos que falem em concreto sobre as causas regionais.