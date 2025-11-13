Projecto 'Deputados com o povo' identifica problemas em contactos com a população

Os deputados do JPP regressam à estrada, esta sexta-feira, para mais uma jornada de trabalho no âmbito da iniciativa 'Deputados com o povo – menos escritório, mais território', desta feita nos concelhos de Machico e de Santana. O objectivo é ouvir, registar e solucionar as necessidades mais prementes das comunidades visitadas.

Os locais a visitar já estão escolhidos e alguns foram sugeridos pelas próprias populações, alguns deles com problemas que aguardam resolução há anos. Numa nota à imprensa, o partido indica que há problemas que já estão identificados, como é o caso do nó de acesso à via rápida junto ao acesso nascente do Parque Desportivo, no sentido Água de Pena, em Machico, "muito necessário, em especial devido ao encerramento parcial da Estrada da Queimada, devido à queda de pedras".

"O Parque Desportivo de Água de Pena, sob a alçada inicial das sociedades de desenvolvimento e agora concessionado à Câmara Municipal de Machico (CMM), necessita de obras profundas de reabilitação, sendo conveniente corrigir erros originais e articular previamente com as entidades desportivas, nomeadamente na modalidade de padel e a construção de mais um campo para a prática de futebol de sete seria oportuno, pois faltam espaços para a prática desportiva no concelho", indica o JPP.

Outro dos pontos a visitar será o Miradouro da Portela, "uma infraestrutura construída pelo Governo Regional há aproximadamente duas décadas, mas sem casas de banho, e com espaços comerciais para a venda de produtos direccionados aos locais e turistas que visitam o local".

Já na zona alta do Porto da Cruz, os deputados têm identificado problemas com caminhos e cursos de água que necessitam de limpeza e manutenção, por apresentarem perigo de obstrução em especial no Inverno que se aproxima. Nesta localidade, o JPP identifica que o campo de futebol continua sem a prometida bancada, que "ganhou o orçamento participativo, mas continua por fazer".

Rumando ao concelho de Santana, o grupo parlamentar vai visitar a foz da ribeira do Faial, "local para onde o Governo Regional anunciou investimentos públicos em infraestruturas desportivas, nomeadamente a construção de um campo de golfe".

A jornada começa e termina em Machico. O JPP lembra a promessa para converter o edifício da escola dos Maroços em habitação pública, cerca de 18 fogos, promessa feita nas vésperas das penúltimas eleições regionais. O itinerário dos deputados inclui visita ao Forte de São João Batista.

"A canalização das ribeiras, compromisso do antigo secretário regional das Infraestruturas Pedro Fino, está por fazer. No sítio das Feiteiras, Caniçal, os parlamentares deslocam-se aos terrenos que foram prometidos ser cedidos ao abrigo do direito de superfície para construção de habitação", indica a mesma nota.

Também no Caniçal, a questão do sistema de frio do porto de pesca merecerá a visita parlamentar. Por fim, a Zona Franca, infraestrutura que o JPP considera de “fulcral importância para a economia madeirense, emprego qualificado e equilíbrio de contas públicas”.

O projeto “Deputados com o Povo” tem como lema “menos escritório, mais território”. Tem como objectivo "visitas a todos os concelhos e freguesias da Região, por forma a manter a proximidade com os eleitores, ouvir os madeirenses e porto-santenses, absorver no terreno as reais aspirações e dificuldades das comunidades para terminar com um programa governativo alternativo, com soluções robustas e justas que invertam este ciclo governativo vicioso e inclinado apenas para um lado, incapaz de produzir soluções para o colectivo, tais como o custo de vida, os salários baixos, a falta de habitação, as listas de espera na saúde, a linha marítima de carga e passageiros, o subsídio de mobilidade para pagar apenas 79€, custos com o gás e a energia, o declínio na agricultura, pescas e ambiente”, sintetiza o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa.