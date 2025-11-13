Faleceu Adam Blandy

O ex-presidente do Grupo Blandy, Adam Blandy, faleceu esta madrugada no Funchal. Tinha 89 anos e deixa um legado que orgulha a família e a Região.

Membro da sexta geração da família Blandy, Adam Blandy, casado com Christina Blandy, deixa cinco filhos: Jonathan, Louisa, Jessica, Emily e Christopher (Chris), o actual CEO do grupo.

Adam Blandy esteve durante vários anos a liderar o Grupo Blandy. Entre 1974 e 1985, ano em que saiu da administração, onde esteve durante 25 anos. Assumiu a presidência num período difícil da vida económica portuguesa, em que alguns radicalismos de esquerda chegaram a ameaçar os bens e a actividade dos estrangeiros que viviam e trabalhavam no nosso País. Foram tempos vividos com muita intensidade alguma incerteza, mas o presidente do Conselho de Administração do Grupo Blandy de então reconhece que todos fizeram bem em continuar na Madeira e prosseguir os negócios que hoje lideram e que são responsáveis por uma percentagem interessante da riqueza e da actividade económica regionais. Um testemunho deixado no DIÁRIO em Junho de 2011, por ocasião dos 200 anos de Blandy, que pode consultar nas nossas páginas.

Dedicou importante parte da sua vida à Quinta do Palheiro onde viveu e edificou um projecto turístico e imobiliário que acarinhou e que é bem sucedido, sobretudo no segmento de golfe, desporto que tanto apreciava.

Adam Blandy foi sócio-fundador do Lions Clube do Funchal e teve papel influente na administração da EDN no momento pós-revolução.

À toda a família enlutada o DIÁRIO apresenta sentidas condolências.