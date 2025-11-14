18 condutores sob efeito de álcool detidos na Madeira
A Polícia de Segurança Pública deteve na última semana 23 condutores nas estradas da Madeira. Destes, 18 foram detidos por condução sob efeito de álcool, três por condução de veículo apreendido e um por condução de veículo sem carta.
Entre os dias 7 e 13 de Novembro a PSP contabilizou também 78 acidentes de viação, que provocaram 29 feridos ligeiros e um grave, em Santa Cruz.
Houve 63 colisões, nove despistes, quatro atropelamentos e dois outros acidentes não especificados.
