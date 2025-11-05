Madeira cria grupo de trabalho para combater acidentes rodoviários ligados a álcool e drogas

A Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) promoveu a criação um grupo de trabalho inovador que reúne parceiros estratégicos da Região Autónoma da Madeira (RAM) para combater a sinistralidade rodoviária associada ao consumo de álcool e outras substâncias psicoactivas.

Este grupo de trabalho tem como objectivo "planear e operacionalizar medidas preventivas de redução da sinistralidade rodoviária, relacionadas com o consumo de álcool e outras SPA ilícitas".

Este grupo de trabalho é constituído pelos parceiros regionais com responsabilidade e actuação na área da Prevenção Rodoviária, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública (PSP), o Instituto de Mobilidade e Transportes IP-RAM (IMT), a Prevenção Rodoviária Portuguesa (Delegação da Madeira), a Associação Motociclismo da Madeira (AMM), a Câmara Municipal do Funchal, a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A sinistralidade rodoviária na Região, sobretudo relacionados com a ingestão de álcool e outras substâncias psicoativas, para além das graves consequências a nível de saúde, está também na base de inúmeros problemas financeiros, familiares e sociais. UCAD

A primeira reunião desta equipa realizou-se, hoje, na UCAD, com o objectivo de analisar a situação actual da sinistralidade rodoviária na Região Autónoma da Madeira, "onde se identificaram as principais causas, grupos de risco e comportamentos mais associados aos acidentes", refere a nota.

Semana com 72 acidentes e 21 detidos nas estradas da Madeira A semana compreendida entre os dias 24 e 30 de Outubro ficou marcada por um total de 72 acidentes de viação, dos quais resultaram 20 feridos ligeiros. Não há registo de feridos graves ou de vítimas mortais. Estes sinistros trataram-se de 36 colisões, 29 despistes, um atropelamento e ainda seis outros não especificados.

Nesse recente balanço, emitido pela Polícia de Segurança Pública, ainda dá conta de que, nesse período, foram detidas 21 pessoas devido a crimes rodoviários, sendo que 13 casos estavam relacionados com de condução de veículo em estado de embriaguez.