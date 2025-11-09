Madeira marca presença na Web Summit com 18 empresas e aposta em 'networking'

A Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, marca presença na Web Summit 2025, em Lisboa, liderando uma comitiva de 18 empresas e entidades regionais que demonstram a vitalidade do ecossistema de inovação e empreendedorismo da Região Autónoma da Madeira.

A delegação madeirense inclui empresas como ACIN, Áurea Digital, Xis Group, PressPower, Madalia, Tracer, Datamentors, Coolzone, KBAI, Humos Tech e Footar, além de entidades como ARDITI, SDM, ACIF, Universidade da Madeira, DIÁRIO, Canal A Minha Terra e JM.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o destaque da participação regional acontece esta terça-feira, 11 de Novembro, com o Dia da Madeira na Web Summit. A iniciativa contempla duas ações principais: a Masterclass Invest Madeira, que já conta com 186 inscritos, e a Night Summit no 'Amar a Terra', um evento de networking em ambiente típico regional que confirmou a presença de 220 participantes.

Estas iniciativas pretendem reforçar o posicionamento da Madeira como um dos regimes fiscais mais atrativos da Europa e promover a Região como um destino competitivo, inovador e sustentável para investir, viver e empreender.

De resto, os números do sector tecnológico madeirense apresentados pela tutela da Economia revelam um desempenho positivo. Em 2024, o volume de negócios registou um crescimento superior a 10% comparativamente a 2023, com uma facturação estimada em cerca de mil milhões de euros. A taxa de exportação das empresas da Região ultrapassou os 72%.

A Web Summit, que decorre de 10 a 13 de Novembro no Parque das Nações e no Meo Arena, em Lisboa, é o maior encontro internacional de tecnologia, inovação, empreendedorismo, negócios e multiculturalidade realizado em Portugal. O evento espera receber mais de 70 mil visitantes, 2.500 empresas start-ups expositoras e mais de mil investidores. Durante o evento, a Invest Madeira prestará apoio contínuo às empresas participantes, facilitando contactos com outros participantes, parceiros e investidores.