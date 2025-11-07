PSP deteve 13 condutores nas estradas da Madeira na última semana
Um total de 13 condutores foram detidos na última semana nas estradas da Madeira.
A Polícia de Segurança Pública informou que entre os dias 31 de Outubro e 6 de Novembro deteve 11 condutores por condução sob efeito de álcool, um por condução sem habilitação legal e outro por desobediência, por conduzir um veículo apreendido.
No mesmo período a PSP contabilizou 63 acidentes de viação, que provocaram 14 feridos ligeiros.
Houve 43 colisões, 13 despistes, dois atropelamentos e cinco outros acidentes não especificados.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo