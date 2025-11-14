Protecção Civil reforça recomendações devido ao mau tempo previsto para a Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) volta a alertar a população para o agravamento do estado do tempo neste fim-de-semana, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Prolongado aviso amarelo devido à chuva na Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou o aviso em vigor para a precipitação na Costa Sul e Regiões Montanhosas da Madeira. Este aviso estará assim em vigor entre as 6h e as 15 horas deste sábado, dia 15 de Novembro.

Assim, o SRPC recomenda a adopção de medidas preventivas, nomeadamente: “garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas; garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas; ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte; ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais; adequar os comportamentos e as actividades à situação meteorológica prevista, evitando as viagens para zonas afectadas ou movimentos desnecessários; não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas; ter especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras; estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança”.

A Protecção Civil lembra que em função das condições meteorológicas previstas é expectável a ocorrência de “queda de ramos ou árvores, bem como de afectação de infraestruturas associadas às redes de comunicações energia; o arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas e objectos, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública; o piso rodoviário escorregadio, devido à possível formação de lençóis de água; ocorrência de inundações em zonas urbanas; dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis; desmoronamento de muros de suporte ou taludes; movimentos de vertentes, em especial junto de agregados populacionais, vias rodoviárias, dado o potencial aumento da sua instabilidade”.