Mau tempo cancela 'Naza Viva'

"Por questões climatéricas, a Câmara Municipal do Funchal informa que o evento 'Naza Viva', que se realizaria, amanhã, sábado, no Parque Urbano da Nazaré e das 10h00 às 13h00 terá de ser adiado", informa numa curta nota de imprensa.

"Mais se informa que este evento, que visa promover a prática de atividade física, a adoção de estilos de vida saudáveis e o convívio entre pessoas de todas as idades, de forma lúdica, educativa e divertida, será realizado brevemente em data a anunciar", acrescenta.