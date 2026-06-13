Camião 'bloqueia' Rua do Ribeirinho de Baixo e dificulta saída do parque de estacionamento

Os condutores que tentam sair do parque de estacionamento do Anadia Shopping estão a enfrentar dificuldades devido a um camião que ficou 'em dificuldades' na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, condicionando a circulação automóvel na zona.

A situação está a provocar dificuldades na saída do parque do centro comercial, com vários veículos a terem de manobrar com precaução e a aguardar pela normalização do trânsito.

No local, a circulação encontra-se condicionada.