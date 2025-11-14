Avaria complica trânsito na Ponte dos Frades antes do nó de Câmara de Lobos

Uma viatura, aparentemente avariada, está a condicionar ligeiramente o trânsito na Via Rápida, na Ponte dos Frades no sentido Ribeira Brava - Machico.

O incidente já foi solucionado pela Via Litoral, que procedeu à rápida remoção do veículo da faixa de rodagem, sendo certo que antes do nó de Câmara de Lobos chegou a formar-se um pequeno congestionamento.