Marítimo foi à escola esta tarde

O Marítimo esteve esta tarde no Externato Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, em mais uma iniciativa em que foi destacada a importância do desporto para a socialização e para o bem estar físico e psicológico, e ainda com o propósito de reforçar a ligação do clube à comunidade escolar.

A comitiva verde-rubra, em mais uma acção realizada pela Fundação Marítimo Centenário, foi constituída por Samu Silva e Adrián Buztke, do plantel profissional, Jana Radosavljevic, da equipa feminina que disputa a Liga BPI, Paulo Guise, da equipa principal de andebol, Rafael Pereira, da formação sub-23 de futebol e ainda por Alexandre Miranda do futsal.

Na oportunidade, o guarda-redes Samu, que tem estado em destaque na Liga 2, onde foi já eleito por duas vezes como o guarda-redes do mês, enalteceu mais esta iniciativa do clube, frisando que "mais importante do que ser profissional de futebol ou de outra actividade desportiva, é estas crianças serem boas pessoas no futuro".

O guarda-redes do Marítimo admite que a época lhe tem corrido bem. “Tem corrido bem sobretudo a nível colectivo, pois sem a equipa não sou nada e tenho sempre que valorizar o trabalho dos meus colegas”, sublinha.

"O nosso foco é jogo a jogo e sempre com muita humildade. A II Liga é muito competitiva e acho que aprendemos muito com as duas últimas épocas. É preciso ser muito sério quando falamos neste tema. O nosso lema é jogo a jogo e temos que ter os pés bem assentes na terra”, sustenta.