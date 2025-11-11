Chuva e vento na Madeira a partir da tarde

O mau tempo deverá chegar, hoje, à Madeira à medida que a depressão Cláudia se aproxima do arquipélago, com um agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde.

Assim, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 11 de Novembro, apontam para períodos de muita nebulosidade, que se tornará gradualmente.

Está também prevista queda de chuva a partir do meio da tarde, aumentando de intensidade e frequência a partir do final do dia, em especial na vertente Sul e nas terras altas da ilha da Madeira.

Já o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de Sul/ Sudoeste, tornando-se a partir da tarde, por vezes forte (até 40 km/h) em especial nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, e moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 70 km/h, nas terras altas a partir do final do dia.

Na zona do Funchal, o vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de vários rumos, tornando-se moderado (25 a 35 km/h) de sul/sudoeste a partir da manhã.

Quanto às temperaturas, os termómetros irão variar entre os 19 e os 24ºC no Funchal e no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Noroeste com 2 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/ Sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir do meio da tarde, e sendo 2 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.